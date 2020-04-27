Широков: если большинство клубов ФНЛ не сможет играть без зрителей, то лучше готовиться к новому сезону

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал возможное досрочное завершение сезона ФНЛ.
Фото: РИА Новости
"Думаю, нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. "Зенит" на это сильно рассчитывает, "Локомотив" будет стараться попасть, "Краснодар" — не знаю… Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли.

В ФНЛ тяжелая ситуация. По ФНЛ нужно провести мониторинг, как у них с экономикой. Если большинство не выдержит игру без зрителей, то смысл это делать. Пусть лучше сохранят эти деньги и готовятся к новому сезону", — приводит слова Широкова "Матч ТВ".

Вчера генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.

ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса

После 27-ми туров в турнирной таблице ФНЛ лидирует волгоградский "Ротор", набравший 56 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ФНЛ Широков Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Легкоатлет Шубенков - о присуждении Семину премии "Серебряная лань": если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват
Депутат Госдумы РФ Лебедев заступился за Фролова 3
Игнашевич назвал лучших игроков РПЛ на данный момент
Черданцев - об интервью Фролова: нормальный главред такое никогда бы не опубликовал. Это подстава 5
"Между нами рай". Тарасов опубликовал фото с женой на крыше
На Донни ван де Бека претендуют 3 топ-клуба Европы
Сафонов: Федун прислал Бердыеву SMS с оскорблением. Сейчас он согласился бы на переход в "Спартак" 6
"Много настрадался от нападающих". Евсеев продолжил свой алфавит в Instagram (фото) 1
Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ
Билялетдинов: если РПЛ завершат досрочно, то в лиге может произойти раскол
Широков: если большинство клубов ФНЛ не сможет играть без зрителей, то лучше готовиться к новому сезону
Орещук рассказал, что агент предлагал Карреру в "Динамо" 1
Игнашевич рассказал, что мечтает возглавить сборную России 1
Капитан "Ахмата" Иванов: перед началом сезона была задача попасть в еврокубки 5
Доктор Лю рассказал, сколько времени понадобится игрокам для набора формы после паузы из-за коронавируса 1
Червиченко: возобновлять РПЛ нужно без уехавших на родину иностранцев 3
Скопинцев: хотелось бы доиграть сезон. У "Динамо" есть шансы на попадание в Лигу Европы
Василий Уткин заступился за голкипера Фролова, оштрафованного "Крыльями" за интервью 15
Грозный: в "Спартаке" должен быть дух и традиции. Одно чемпионство за 18 лет - нонсенс! 5
Клубы АПЛ на этой неделе обсудят возможность возобновления сезона 8-го июня
Хохлов назвал трёх самых перспективных молодых футболистов в России
"Крылья" хотели оштрафовать Фролова за разнос власти и сами попали под огонь критики. Слово "штраф" из заявления убрали 27
Капитан "Аталанты": многие критиковали мою прическу, поэтому я решил постричься (фото) 2
Руководство чешской лиги объявило дату возобновления текущего сезона
Капелло: "Реал" - единственный клуб в Испании, который не будет разрушен пандемией
Игнатьев: Валерка Карпин не пойдет на "живое" место, зная, что здесь Семин 6
Игнатьев: я не вижу, чем можно обосновать желание снять Семина 1
Зарплаты футболистов и тренеров "Эспаньола" будут снижены из-за коронавируса
Чемпионат Аргентины досрочно завершён из-за коронавируса
"Крылья Советов" изменили текст заявления по Фролову и убрали слова о штрафе футболисту 17
Все новости