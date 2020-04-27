"Думаю, нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. "Зенит" на это сильно рассчитывает, "Локомотив" будет стараться попасть, "Краснодар" — не знаю… Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли.
В ФНЛ тяжелая ситуация. По ФНЛ нужно провести мониторинг, как у них с экономикой. Если большинство не выдержит игру без зрителей, то смысл это делать. Пусть лучше сохранят эти деньги и готовятся к новому сезону", — приводит слова Широкова "Матч ТВ".
Вчера генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса
После 27-ми туров в турнирной таблице ФНЛ лидирует волгоградский "Ротор", набравший 56 очков.
Широков: если большинство клубов ФНЛ не сможет играть без зрителей, то лучше готовиться к новому сезону
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал возможное досрочное завершение сезона ФНЛ.
Фото: РИА Новости
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