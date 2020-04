"Много настрадался от нападающих". Евсеев продолжил свой алфавит в Instagram (фото)

View this post on Instagram

Буква Н в моем алфавите-это нападающие. Настрадался от них много. Как и они от меня??? 20 матчей в сборной @teamrussia, начну с этих игр. Кого-то удивлю, но вспоминаются первым делом нападающие сборной Болгарии. Сейчас эта команда не на первых ролях, но тогда у неё были форварды топ-уровня: Бербатов и Петров. За счёт интеллекта, хитрости и напора они играли в лучших клубах Европы. А ещё совсем молодой Роналду @cristiano. Он только заиграл за национальную команду, но помню, уже тогда все говорили: будущая мировая звезда. Но главные дуэли у меня были в еврокубках. Играя за «Спартак», столкнулся в полуфинале Кубка УЕФА со звёздами «Интера». Роналдо @ronaldo тогда было не остановить, бразилец без оговорок считался первым номером в мировом футболе. Играл Роналдо гениально, никогда больше такого нападающего не видел. К тому времени у меня уже накопился опыт игры против звёзд. Помню матчи с «Аяксом». Арвеладзе удивил тогда непривычной позицией для форварда. Он играл в подыгрыше, за счёт него в зону атаки вырвались братья де Буры и Овермарс. Было против кого играть. Или последняя игра за «Спартак» @fcsm_official с Лидсом. Запомнился Алан Смит. Очень резвый, резкий, обученный. Он потом перешёл в МЮ. Был похож манерой игры на Сашку Ширко @alexandershirko_official. Поменялись с ним майками после финального свистка, причём он подошёл сам. В «Локомотиве» матчи Лиги Чемпионов были уже с командами, у кого в атаку играли нападающие-убийцы. Им хватало касания, доли секунды для года. Первым назову Рауля @raulgonzalez. Потрясающий форвард. Всегда играл на опережение, вообще не стоял на месте. Называю «Барселону» и вспоминается Это’О. «Интер» - Вьери и Рекоба. «Арсенал» - Бергкамп и Анри @thierryhenry. Самая сыгранная пара, что я видел. Понимали друг друга с полувзгляда. Против них было особенно тяжело. Самый необычный нападающий против кого играл это Коллер. Не понимаешь как подобраться к двухметровому великану. Уверен, что игроки растут только в матчах против сильных соперников. Когда надо вытаскивать из себя все, на что способен. И не эпизодами, а постоянно. Мне в этом смысле повезло. Матчей против звёзд было много. #спорт #фкуфа #футбол #лигачемпионов #уефа #евсеев