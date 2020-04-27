"В "Локомотиве" он ещё до Сёмина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между "Локомотивом" и "Спартаком" и получил эсэмэску от Федуна. Из одного слова – "м…к". Что-то всё перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошёл бы в "Спартак" без колебаний.
И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал своё согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет", — цитирует Сафонова "Чемпионат".
67-летний Курбан Бердыев широко известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С 2019-го года Бердыев находится без работы.
Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру.
Источник: Бердыев намерен вернуться в тренерскую работу
Сафонов: Федун прислал Бердыеву SMS с оскорблением. Сейчас он согласился бы на переход в "Спартак"
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о возможных вариантах трудоустройства Курбана Бердыева.
Фото: Коммерсантъ
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