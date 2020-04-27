"Между нами рай". Тарасов опубликовал фото с женой на крыше

Летом 2019-го года у Дмитрия Тарасова закончился контракт с московским "Локомотивом". Футболист пробыл полгода без клуба.
В зимнее трансферное окно 33-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке, после чего Тарасову была сделана операция в Италии.
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