Напомним, что Семин стал лучшим тренером прошлого года по версии Федерации спортивных журналистов России.
- Как отнесся к тому, что "Серебряную лань" получил Юрий Семин? Не знаю. Тренер в футболе — это 10 процентов успеха. А если результата нет, получается это только на 10 процентов вина тренера? И тогда, если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват, правильно? - приводит слова Шубенкова СЭ.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Юрий Семин не может быть лучшим тренером 2019 года.
За всё время пребывания в клубе специалист трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локомотив" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Легкоатлет Шубенков - о присуждении Семину премии "Серебряная лань": если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват
Легкоатлет Сергей Шубенков в шутку прокомментировал решение наградить наставника московского "Локомотива" Юрия Семина премией "Серебряная лань".
Фото: ТАСС
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