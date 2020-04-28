- Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.
Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить.
Границы пока закрыты, что мы можем сделать? И РФС, и РПЛ ведут переговоры, поэтому как решится, так и решится, - приводит слова Иванова ТАСС.
Чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские лиги также приостановлены по этой причине. Не ушел на паузу только чемпионат Белоруссии.
27 апреля на совместном заседании РПЛ и РФС обсуждались возможные даты возобновления чемпионата. Это может случится 21-го или 28-го июня. Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках.
Иванов: мы с коллегами выступили за 18 команд в чемпионате
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб согласен со всеми вариантами возобновления сезона.
Фото: Sportbox
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