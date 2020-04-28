Как сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам, у 24-летнего игрока один и тот же агент с полузащитником красно-зеленых Гжегожем Крыховяком. Это является плюсом для игрока.
В текущем сезоне Вейсман провел за "Вольфсберг" 21 матч и забил 22 гола. Он занимает лидирующую строчку в гонке бомбардиров розыгрыша. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,4 миллиона евро.
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локомотив" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
"Локомотив" интересуется нападающим сборной Израиля
Форвард австрийского "Вольфсберга" и сборной Израиля Шон Вейсман является трансферной целью московского "Локомотива".
Фото: Betting Insider
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