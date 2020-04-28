— Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.
Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить, — рассказал Иванов в интервью ТАСС.
В связи с распространением коронавируса Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая 2020 года.
За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Ранее стало известно, что сезон в РПЛ может быть возобновлен 21 или 28 июня. Также в РФС сообщили, что если сезон не будет продолжен, то следующий может начаться с 18 командами, а в нынешнем "Зенит" будет признан чемпионом.
Иванов: самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном возобновлении чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"
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