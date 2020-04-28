— Тедеско — очень умный тренер. Он знает много языков и пользуется любой возможностью, чтобы учить русский. К тому же он очень энергичный и достаточно молодой. Он обладает человеческими качествами, что очень важно в современном футболе. Это дает надежду на будущее, — рассказал футболист в интервью GOAL.
26-летний Жиго выступает за московский "Спартак" с лета 2018 года, перейдя из "Гента" за 8 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.
34-летний Тедеско возглавляет "красно-белых" с 14 октября 2019 года после ухода Олега Кононова. Под его руководством команда идёт на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата России с 28 очками.
Жиго — о Тедеско: он обладает человеческими качествами, что очень важно в современном футболе
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго высказался про наставника команды Доменико Тедеско:
Фото: ФК "Спартак"
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