Евсеев — о новом автобусе "Уфы": удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн

Несколько раз слышал историю как Хиддинк перевёз сборную с сочинской дачи Сталина в современный отель. Сказав игрокам, почему он принял такое решение: если вы играете в сборной, то вы лучшие. А раз так, то относится к вам тоже надо как к лучшим. Мелочей в футболе не бывает. И если спрашиваешь с игроков, то надо понимать, в каких условиях идёт подготовка. К тому же футболисты всегда сравнивают свои условия с теми, что есть у других. У «Уфы» сегодня появился новый автобус. Известный бренд. Удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн, который выбирали, проведя конкурс среди болельщиков. Долгожданный автобус. В том числе и потому что он тоже будет рекламировать команду, притягивать новых зрителей на стадион. В общем, я приятно впечатлён как он выглядит. Главные тренеры в автобусе обычно сидят поодиночке, я не исключение. Впереди всегда места отданы руководящему составу: тренеры, администрация, медицинский штаб. А вот игроки садятся как им удобнее. Где-то сразу за руководством места заняты молодыми. В каких-то клубах, но это реже, молодёжь усаживается в хвосте. Это точно вопрос не тренерский. Бывает, что автобус основной команды клуб использует только в ее нуждах. И когда сборы, выездные игры или отпуск, машина стоит припаркованной без дела. Считаю это ошибкой. У «Уфы» есть футбольная школа. Почему бы не использовать автобус для детей, чтобы они поехали на соревнования с другим ощущением собственности важности и нужности клубу? Уверен, это поможет ребятам поверить в себя. Повысит их мотивацию и желание расти, развиваться и в итоге попасть в первую команду. Первая команда или младший возраст, мы все равно рядом. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #евсеев