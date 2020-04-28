Евсеев — о новом автобусе "Уфы": удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил новый автобус клуба.

44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.