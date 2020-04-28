— Да, он возглавлял "Партизан", два раза выиграл чемпионат и Кубок с командой. Потом уехал в Венгрию, работал с "Видеотоном", тоже выиграл чемпионат. Работал в Словении, где у него случился конфликт на расовой почве.
Это не тот специалист, который должен возглавлять российский суперклуб, — рассказал Чернышев в интервью "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что 40-летний Николич подпишет контракт с "Локомотивом" на два года, с зарплатой в 1,2 — 1,5 млн евро за сезон.
В нынешнее время "Локомотив" тренирует Юрий Сёмин.
Чернышов: Николич — не тот специалист, который должен возглавлять российский суперклуб
Бывший наставник "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал возможную смену наставника в "Локомотиве".
Марко Николич. Фото: Getty Images
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