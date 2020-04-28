— Уже привык, что иногда у нас такое пишут, чтобы подогреть ажиотаж, который и так разгорелся вокруг наших результатов, когда выступают с инициативой "гнать нужно нашего тренера". СМИ начинают это подогревать нелепыми слухами. Если бы такое произошло, думаю, Виктор Михайлович нам бы первым сказал.
Все у нас нормально, никто никуда не уходит. Думаю, каждый в команде и так понимает, что в СМИ всегда верить не надо, — рассказал Кучаев в интервью Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Гончаренко покинет свой пост. Позже генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев опроверг эту информацию.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с конца 2016 года, выиграв с командой Суперкубок России, а также дважды приведя клуб к серебряным медалям чемпионата России. Его контракт с московским клубом истекает летом 2021 года.
Кучаев: Гончаренко никуда не уходит. Если бы такое произошло, думаю, он нам бы первым сказал
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал информацию о возможном уходе наставника команды Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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