Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.
Большинство клубов РПЛ ранее объявили о сокращении зарплат футболистов.
"Отнеслись с пониманием. Мы все пошли навстречу, никто не противился. Все понимают, что у клуба непростая ситуация. Мы без проблем пошли на уступки", - цитирует Кучаева Sport24.
"Мы все пошли навстречу, никто не противился". Кучаев рассказал, как в ЦСКА отнеслись к урезанию зарплаты
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как в клубе отнеслись к сокращению зарплат на период паузы в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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