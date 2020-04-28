Напомним, что РПЛ, как и другие европейские чемпионаты были приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Леонид Федун на прошлой неделе заявил, что нынешний сезон нужно завершить, а места в турнирной таблице распределить по нынешнему положению команд.
"Федун исходит только от денег, которые он тратит или не тратит. Федун бизнесмен. Он пришел в нашу отрасль, в футбол, и посчитал: я же добился чего-то, заработал больших денег в нефтянке. И думал, что точно так же будет и в футболе: дам денег и они должны хорошо играть. Это все не так. Футбол — это другая вещь, отрасль другая. Здесь работают свои законы", - цитирует Ловчева "КП".
"Спартак" после 22 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Ловчев: Федун заработал большие деньги в нефтянке и думал, что точно так же будет и в футболе
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о призыве президента московского клуба Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России.
Коммерсантъ
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