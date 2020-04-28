Сегодня Путин в своем обращении к гражданам России заявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.
"Уже говорили про перенос Парада Победы, так что объявление 6, 7 и 8 мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже.
Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны: и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, из-за пандемии коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце 2019 года, были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты.
На сегодняшний день в России зафиксировано более 93 тысяч заражений коронавирусной инфекцией.
Мостовой: экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия - супердержава
Бывший нападающий "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался относительно сегодняшнего обращения президента РФ Владимира Путина.
Фото: Московская федерация футбола
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