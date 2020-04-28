Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что выступает за то, чтобы доиграть нынешний сезон.
Напомним, чемпионат России, а также другие европейские лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководители РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
"Стоит возобновлять! Я обеими руками за то, чтобы доиграть. Надо закончить этот чемпионат, чтобы кто должен, тот вылетел, а кто должен — вышел в Лигу чемпионов.
Если по-другому никак, то лучше без зрителей, чем останавливать чемпионат совсем", - цитирует Кучаева Sport24.
В текущем сезоне армейский клуб набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Кучаев: я обеими руками за то, чтобы доиграть чемпионат
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