Напомним, несколько дней назад ВЭБ.РФ закрыл сделку по покупке 77,63% акций ЦСКА. Так армейский клубполностью погасил свои долги перед госкорпорацией.
"Над командой он контроль не утратил, я это знаю не по слухам. А ВЭБ — сегодня один из главных акционеров ЦСКА с учётом стадиона, потому что стадион строился на кредиты "Внешэкономбанка". Я, кстати, считаю, что правомочно… А кроме того, мы же видим нынешние финансовые ситуации во всём мире. ФИФА и УЕФА этим сейчас тоже занимаются, готовятся пересмотреть свои правила финансовых фейр-плей. Ясно, что большинство клубов Европы, тем более в нашей стране, без бюджетной поддержки, хотя бы и небольшой, просто не выживут", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".
"В России клубы не выживут без господдержки". Степашин - о переходе ЦСКА под контроль ВЭБ
Член попечительского совета общества московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о приобретении госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций ЦСКА.
Фото: ТАСС
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