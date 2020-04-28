Тарасов: Путин или Смородская? Путин

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в инстаграме в прямом эфире рассказал, что президент России Владимир Путин ему ближе, чем бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская.
ФК "Рубин"
"Путин или Смородская? Путин. Смородская или Геркус? Наумов. Кикнадзе или Геркус? Наумов, я при нём пришёл. Сёмин или Черевченко? Сёмин. Бышовец или Кучук? Кучук. Крым или Мальорка? Крым. "Спартак" или "Торпедо"? "Спартак", если из этого выбирать", - сказал Тарасов.

33-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 года, после чего покинул клуб на правах свободного агента.

Тарасов является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с зимы 2020 года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тарасов Смородская Путин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Сергей Карасев: считаю, должно быть больше единства между судьями и футболистами
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Президент "Урала" считает, что матчи Кубка России следует доиграть в следующем сезоне
Орлов: убеждён, что возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей
Тарасов: Путин или Смородская? Путин 2
Уголовное дело против Беккенбауэра закрыто за истечением срока давности 1
Виллаш-Боаш: решение не доигрывать чемпионат Франции выглядит логично
Алан Пардью покинул "АДО Ден Хааг"
"В России клубы не выживут без господдержки". Степашин - о переходе ЦСКА под контроль ВЭБ 4
Андронов: желаю "Крыльям Советов" вылететь из Премьер-лиги 2
Батурин: ну и клуб у Фролова. Стыдоба. Всегда о "Крыльях" был лучшего мнения 2
Кучаев: я обеими руками за то, чтобы доиграть чемпионат
Мостовой: экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия - супердержава 8
Генич: Фролов вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы 3
Тихонов - о Фролове: если каждый начнет публично говорить все, что думает о стране, то выйдет не очень хорошо 15
Ловчев: Федун заработал большие деньги в нефтянке и думал, что точно так же будет и в футболе 2
"Мы все пошли навстречу, никто не противился". Кучаев рассказал, как в ЦСКА отнеслись к урезанию зарплаты
Тарасов - о майке с изображением Путина: было немного очково, но я всё правильно сделал 2
Кучаев: Гончаренко никуда не уходит. Если бы такое произошло, думаю, он нам бы первым сказал
Флоренци: Манолас не верил в камбэк с "Барселоной", а затем забил гол, который вывел нас в полуфинал ЛЧ
Чернышов: Николич — не тот специалист, который должен возглавлять российский суперклуб 1
Кафельников — о сезоне РПЛ: я думаю, что сезон не отменят. А если и решат его обнулить, то пусть обнуляют 5
Дмитрий Торбинский – тот самый гол, травмы и новая жизнь в Майами 2
Генсек РФС: 15 мая прибывают все легионеры, проходят двухнедельный карантин и 1 июня начинают тренировки
Евсеев — о новом автобусе "Уфы": удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн 2
Прядкин: большинство клубов поддержало возобновление РПЛ с 21 июня 2
Бышовец — о Фролове: что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству? 14
Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно при соблюдении режима самоизоляции 10
Агент Сафонов — о политических высказываниях футболистов: понос слов от запора мыслей 4
Источник: чемпионат Франции не будет доигран
Все новости