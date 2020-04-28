"Путин или Смородская? Путин. Смородская или Геркус? Наумов. Кикнадзе или Геркус? Наумов, я при нём пришёл. Сёмин или Черевченко? Сёмин. Бышовец или Кучук? Кучук. Крым или Мальорка? Крым. "Спартак" или "Торпедо"? "Спартак", если из этого выбирать", - сказал Тарасов.
33-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 года, после чего покинул клуб на правах свободного агента.
Тарасов является воспитанником московского "Спартака". За "Рубин" он выступает с зимы 2020 года.
Тарасов: Путин или Смородская? Путин
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в инстаграме в прямом эфире рассказал, что президент России Владимир Путин ему ближе, чем бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская.
ФК "Рубин"
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