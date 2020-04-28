Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководители РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
"Убеждён, возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, и за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят. Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулёза. Видимо, она нас оберегает", - сказал Орлов в эфире радио "Зенит".
Орлов: убеждён, что возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о том, когда нужно возобновлять сезон.
Фото: Sportbox
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