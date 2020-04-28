Кубок России, как и чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако, даже в таком случае в сезоне-2021/22 шестое место в еврокубках достанется "Динамо", - цитирует представителя пресс-службы клуба "Комсомольская правда".
"Урал" в 1/4 финала Кубка России должен сыграть с "Шинником".
Президент "Урала" считает, что матчи Кубка России следует доиграть в следующем сезоне
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что Кубок России нужно доиграть в следующем сезоне.
Фото: "СЭ"
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