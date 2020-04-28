Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, когда спортсмены смогут возобновить свои тренировки, передает AS.



Так, 4 мая футболисты смогут возобновить тренировки на клубных базах, но будут ограничения по числу человек. 18 мая игроки смогут тренироваться в небольших группах по шесть человек. 1 июня командам разрешат проводить полноценные тренировки. 5 июня планируется возобновление чемпионата Испании. Игры будут проходить без болельщиков. В зависимости от готовности футболистов, дата перезапуска соревнований может быть отложена на 12 июня.