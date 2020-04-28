Газзаев: почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать назначение Николича

— С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер "Локомотива". Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат. В случае досрочного завершения чемпионата "Локомотив" попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?
Югославы поддерживают своего специалиста, их можно понять. Но почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем всё доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место!
К огромному сожалению, мы зачем-то кормим иностранных тренеров и не уважаем своих специалистов, несмотря на то, что именно они приносят достижения и славу нашим клубам. Я еще могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, но сейчас речь идет о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился, - приводит слова Газзаева СЭ.
Действующий контракт Семина с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщал, что клуб в конце сезона рассмотрит несколько кандидатов на пост главного тренера, в том числе и Юрия Семина. Среди претендентов назывались имена наставника "Олимпиакоса" Педру Мартинша, а также сербского специалиста Марко Николича.
За всё время пребывания в клубе Юрий Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Газзаев: почему мы вдруг встали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать назначение Николича
Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход Юрия Семина с поста главного тренера московского "Локомотива".
Фото: Sputnik Южная Осетия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!