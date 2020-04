Евсеев: операции научили относиться к травмам философски

View this post on Instagram

Добрался уже до буквы О в своём футбольном алфавите. О это операции. У меня их было 5, все вследствие травм, полученных на футбольном поле. Точной статистики не имею, но думаю показатель чуть выше среднего. Редкий игрок не побывал под наркозом. Свою первую травму получил в 2001, в матче против одноклубников из Нижнего Новгорода. Порвал крестообразную связку, и мениск. И улетел на операцию в Штутгарт. Туда же отправился через четыре года. Играли с «Динамо», выскочил мениск. Но все замены уже были сделаны, пришлось играть. Дотерпел и полетел в больницу. Другую ногу оперировал, уже перейдя в «Сатурн». Снова передняя крестообразная, но отправился уже в Мюнхен, в знаменитую клинику, куда прилетают многие игроки. Восстанавливаться отправился в Регенсбург, где реабилитацией футболистов занимается доктор сборной Германии. Убедился сам, какого уровня он специалист. Впечатлило. Затем снова был мениск и опять полет в Мюнхен. И там же, пользуясь двухнедельной паузой, сделал свою 5-ю операцию. Выпрямил носовую перегородку. После перелома носа было тяжелее дышать, сделали все как надо. Операции научили относиться к травмам философски. Как не к проблеме, а задаче, которую надо быстро и правильно решить. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #травмы #травмывспорте #евсеев