Евсеев: операции научили относиться к травмам философски

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев продолжил "футбольный алфавит" в своем Instagram.

Тренер добрался до буквы "О" - операции. Евсеев рассказал о травмах, полученных во время карьеры футболиста.Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.На сегодняшний день РПЛ приостановлена до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.