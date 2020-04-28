- Все в застывшей таблице на своих местах. Отрыв "Зенита"? Отрыв — величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист — на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств.
На мой взгляд, "Зенит" не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо, — приводит слова специалиста Матч ТВ.
Напомним, чемпионат России, а также другие европейские лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
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По данным на 29 апреля, за последние сутки в России подтвержден 5 841 случай заражения коронавирусом (всего — 99 399). 10 286 человек выздоровело, 972 — умерло.
Романцев: "Зенит" не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша
Экс-наставник московского "Спартака" Олег Романцев выразил мнение о досрочном завершении РПЛ и потенциальном чемпионстве петербургского "Зенита".
Фото: Чемпионат
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