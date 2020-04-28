— Когда он пришел в "Спартак", довольно корявенький был поначалу. Поставил его, помню, против ЦСКА, он ошибся, нам забили, но Валера не "поплыл", не растерялся. Снова поставил — сыграл лучше. Следующий матч — еще лучше. Тут и стали все говорить: ну видно же, что футболист от бога, — рассказал Романцев в эфире телеканала "Матч ТВ".
66-летний Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995, а также с 1997 по 2003 годы. Под его руководством клуб стал чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка страны и шестикратным победителем Кубка чемпионов Содружества.
51-летний Карпин играл в "Спартаке" с 1992 по 1994 год. Также специалист возглавлял команду с 2009 по 2014 год с перерывами.
Романцев — о Карпине: когда он пришел в "Спартак", довольно корявенький был поначалу.
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о игре бывшего полузащитника москвичей Валерия Карпина.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!