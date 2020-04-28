— У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать "Зенит", игрок и "Наполи". Но не советовал бы ехать в "Наполи", там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганная атмосфера, уходы игроков, — рассказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, ранее сообщалось о том, что неаполитанский клуб предложит футболисту контракт на пять лет.
25-летний футболист выступает за "Зенит" с зимы 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне Азмун провёл в чемпионате России 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.
Орлов — про трансфер Азмуна: не советовал бы ехать в "Наполи", там антисанитарный город
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в "Наполи".
Фото: Rusfootball.info
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