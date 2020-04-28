— Пока бессмысленно будоражить эту тему. Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, — это трансферы, назначения, увольнения и т. д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьезно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придет после Семина, эта должность будет расстрельной, — рассказал Мостовой в интервью "Известиям".
Контракт 72-летнего Сёмина с "Локомотивом" действует до 31 мая 2020 года. В случае, если чемпионат будет возобновлен, руководство клуба придётся продлевать соглашение с наставником. Однако, по информации СМИ, генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе не готов предложить новый контракт Сёмину на два месяца.
Также сообщалось, что 40-летний Марко Николич подпишет с "Локомотивом" двухлетний контракт, который начнёт действовать с 1 июля.
Мостовой: для любого специалиста, который придет после Семина, должность наставника "Локомотива" будет расстрельной
Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал возможный уход из "Локомотива" наставника Юрия Сёмина.
Фото: "Чемпионат"
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