— Мне кажется, он находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым-шестым, — рассказал Романцев.
"Спартак" после 22-ух туров идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 28 очками.
66-летний Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995, а также с 1997 по 2003 годы. Под его руководством клуб стал чемпионом СССР, восьмикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка страны и шестикратным победителем Кубка чемпионов Содружества.
Романцев рассказал, на каком месте видит "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о позиции клуба в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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