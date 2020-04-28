— Модрича мы просматривали. И в играх за "Динамо", и вместе с Сёминым, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия.
Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.
"Динамо" просило порядка 14-15 миллионов. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер, — рассказал Тищенко в интервью "Чемпионату".
34-летний Модрич летом 2018 года перешёл в "Тоттенхэм" за 21 млн евро. В 2012 году хорват перешёл в мадридский "Реал" за 35 млн евро, выиграв с клубом четыре Лиги чемпионов. Также полузащитник стал обладателем "Золотого мяча".
Экс-спортдир "Локомотива": Модрича мы просматривали. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал
Бывший спортивный директор "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, что клуб интересовался полузащитником Лукой Модричем.
Фото: Getty Images
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