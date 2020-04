"Я это пишу и слезы на глазах". Жена Малафеева рассказала, что потеряла ребёнка

View this post on Instagram

Мы его потеряли? ? В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и мое внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна.? ? Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы. ? После возвращения я пошла на узи и шок... - У вас замершая беременность, у плода нет сердечка.? ? Я это пишу и слезы на глазах.? Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро. ? Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт. Тяжелее было морально, чем физически. И вот совсем недавно я была у врача и оказалось, что нужно было проводить операцию и убирать последствия беременности. Вы знаете, я не хотела всем этим делиться. В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что все будет будет хорошо.? ? Сейчас боль поутихла и я могу об этом говорить с вами ??? ?