"Ситуация с сохранением всех 16 команд в РПЛ выглядит достаточно объективной, за исключением тех, кто должен пополнить лигу. Зачем лишать "Ахмат" и "Крылья" шансов остаться в РПЛ? Не вижу ничего плохого, если они останутся. Те, кто борется сейчас за выход в РПЛ, практически не имеют возможности создать интригу или конкуренцию. Количество слабых команд увеличит деградацию нашей лиги. Понятно, что спортивный принцип, если никто не вылетит, будет нарушен, но есть же объективные причины. Речь идёт о здоровье игроков", — цитирует Бышовца "Чемпионат".
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции. Ведущие европейские лиги также находятся на паузе.
"Крылья Советов" и "Ахмат" после 22-х туров располагаются на 15-м и 16-м месте в турнирной таблице РПЛ соответственно и являются главными претендентами на понижение в классе в случае досрочного завершения лиги.
Ранее появилась информация, что РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран, и никто из команд Премьер-лиги не опустится в ФНЛ.
Бышовец: ничего плохого в том, что "Крылья" и "Ахмат" останутся в РПЛ
Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона РПЛ.
Фото: Global Look Press
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