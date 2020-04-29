"Побыстрее вернуться к тренировкам — вот самое главное!" — приводит слова Семина "Чемпионат".
"Локо" после 22-х туров идёт на второй строчке в таблице РПЛ. Команда Юрия Семина набрала 41 очко и на 9 баллов отстает от лидирующего "Зенита".
Чемпионат России по футболу в данный момент приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
По официальным данным на сегодняшний день в России выявлено 99 399 случаев заражения COVID-19. 972 человека погибло.
Семин рассказал, что сделает первым делом после завершения карантина
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чем первым делом займется после окончания карантина из-за коронавируса.
Фото: Global Look Press
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