Президент "Урала" предложил организовать показ матчей РПЛ на федеральных каналах

Президент "Урала" Григорий Иванов предложил показывать матчи РПЛ на федеральных каналах.
Фото: "СЭ"
"Еще никто не знает, когда матчи начнутся и как это будет проходить — со зрителями или без. Хотелось бы, чтобы их показывали не только на "Матч Премьер", но и хотим, чтобы наше основное телевидение показывало. Конечно, мы будем обращаться. Но у нас до конца сезона есть обязательство перед "Матч Премьер" и телеканалом "Матч ТВ", поэтому будем обсуждать. Пока еще рано говорить.

Доходы клубов могут снизиться, а могут и не снизиться. Федеральные каналы тоже заинтересованы, чтобы хоть какой-то спорт показывать. Думаю, что если в мае или июне начнется футбол, то другого спорта не будет. Предполагаю, что федеральные каналы смогут найти какие-то деньги, чтобы платить футбольным клубам", — приводит слова Иванова "РБК-Спорт"

Ранее об этом сообщал футбольный журналист Сергей Егоров.

Клубы РПЛ попросят перевести трансляцию матчей на федеральные каналы

Напомним, что в настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Все ведущие европейские лиги также находятся на паузе. В Европе продолжают играть только в Высшей лиги Белоруссии.


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Теги: Урал Иванов РПЛ Коронавирус
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