По информации журналиста Андрея Панкова, совещание РПЛ, которое должно было состояться завтра, 30 апреля, перенесено на неопределённый срок.
Сообщается, что в ближайшее время РФ и РФС должны решить вопрос — будет ли возобновлён тренировочный процесс и сезон-2019/2020 в РПЛ.
Напомним, что в настоящий момент РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. В Европе продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
После 22-х туров в турнирной таблице нашего чемпионата лидирует питерский "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 баллов.
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Совещание РПЛ о судьбе сезона 2019/2020 перенесено на неопределенный срок
Совещание руководства РПЛ о возможном продолжении сезона перенесено на неопределенный срок.
Фото: premierliga.ru
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