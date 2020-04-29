"Смотрим с женой рецепты, готовим вместе то, на что раньше вряд ли нашли бы время. До карантина даже не знал, что могу это делать. Казалось, что готовить — это вообще не мое. Случайно наткнулся на рецепт вегетарианского бананового пирога. С первого раза получилось не как на картинке, но вкусно. Особенно сын заценил — я в пирог немного какао добавил, Федя ел и говорил, что похоже на шоколад. Готовим сами, пользуемся только доставкой продуктов. Кажется, это безопаснее. Первую неделю я еще в средствах защиты — маске и перчатках — ездил за продуктами, потом перешли на доставку", - приводит слова Ерохина GQ Russia.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты. РПЛ может возобновиться во второй половине июня.
Ерохин: до карантина даже не знал, что могу готовить
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, чем занимается на самоизоляции.
Фото: © ФК "Зенит"
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