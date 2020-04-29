Напомним, все ведущие европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России может возобновиться во второй половине июня.
"Сейчас всем футболистам дали программу для тренировок: каждый день прорабатываем разные группы мышц самостоятельно. Но я уже попросил тренера по физподготовке возобновить онлайн-занятия с командой. Плюс работаю дополнительно: в гараже прибрался и оборудовал спортзал, гантели закупил. Еще бегаю кроссы на грунте — 7 километров за 35 минут преодолел. В отпуске на беговой дорожке обычно занимаюсь, но здесь могу делать это на природе: птички поют, красивые места. И бежать сразу легче становится", - цитирует Шунина GQ Russia.
В нынешнем сезоне на счету Шунина 16 матчей в чемпионате России.
Московский клуб в турнирной таблице находится на шестом месте.
Шунин: на самоизоляции прибрался в гараже и оборудовал спортзал
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, чем занимается на самоизоляции.
Фото: © Dmitry Golubovich
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