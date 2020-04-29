"У меня было несколько таких историй. Делал острейшие интервью с Дзюбой. Первое, когда он был признан лучшим футболистом, обласканным. Он действительно многое перемужичил. И он тоже сказал то, что думает. Это касается высказывания господина Черданцева. Вылизывайте у себя, Юра. Вылизывайте, вычитывайте. А мне диктовать не надо. Будет он мне рассказывать, кто не прав. А у себя я разберусь со своей аудиторией. И мне диктовать, что мне делать, не надо, дорогой Юра. Занимаешься этим – занимайся. Я подлизывать не буду", – сказал Егоров на своем YouTube-канале.
Напомним, Фролов в интервью Егорову ранее раскритиковал правительство России. Черданцев позже заявил, что "нормальный главред такое никогда бы не опубликовал".
Журналист Егоров - Черданцеву: вылизывайте у себя, Юра. А мне диктовать, что мне делать, не надо
Известный журналист Сергей Егоров ответил комментатору Георгию Черданцеву, который раскритиковал публикацию интервью с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым.
Фото: СЭ
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