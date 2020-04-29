Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что в мае может возобновиться чемпионат Германии.
"Сейчас многие страны могут возобновить чемпионаты. Чехия, например, Германия. Если Германия начнёт, и у них будет всё нормально, это придаст импульс другим", - сказал Аршавин в инстаграме в прямом эфире с Александром Кержаковым.
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновиться 9 мая.
Аршавин: если Германия возобновит сезон, и у них будет всё нормально, это придаст импульс другим
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!