Адвокат Мамаева прокомментировал иск от ведущей Первого канала

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск к его клиенту.

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