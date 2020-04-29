"У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по этому уголовному делу", — цитирует Бушманова Sport24.
Ранее появилась информация, что Ольга Ушакова, ведущая Первого канала, подала в суд на нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
Телеведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева
Напомним, 31-летний Мамаев с октября 2018 находился сначала в СИЗО за две драки в центре Москвы. Также вместе с ним был осужден нападающий "Сочи" Александр Кокорин. После СИЗО их перевели в колонию, а в сентябре 2019 года выпустили по УДО. Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и подписал с "Ростовом".
Адвокат Мамаева прокомментировал иск от ведущей Первого канала
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск к его клиенту.
Фото: РИА Новости
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