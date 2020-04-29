"Я, как и большинство людей из мира футбола, хотел бы довести сезон до логического завершения. Правда, с оговоркой, что это не будет сопровождаться риском для людей. Если будет гарантия безопасности, то надо, конечно, играть. Хочется довести сезон до конца и занять то место, которое заслуживаем.
Чемпионат закончен тогда, когда сыграны все матчи. Что заслужим, то заслужим. Но я уверен в своей команде. Почему мы должны уступить позиции? Наоборот, не исключаю, что сможем подняться еще выше. Еврокубки — то, к чему мы стремились в этом сезоне. Если окажемся в Лиге Европы, то будем стараться представить нашу страну достойно", — приводит слова Новикова "СЭ".
Ранее стало известно, что в случае досрочного завершения сезона РПЛ, "Динамо" получит путёвку в ЛЕ.
Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках
Шестое место после 22-х туров в турнирной таблице РПЛ занимает московское "Динамо". Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков. В данный момент наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Кирилл Новиков возглавляет московское "Динамо" с октября 2019-го года, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова.
Новиков: не исключаю, что "Динамо" сможет подняться выше шестого места в РПЛ
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал возможное досрочное завершение сезона РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!