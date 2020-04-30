Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.
- По моей информации, "Локомотив" тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд, – написал Конов.
Ранее журналист Нобель Арустамян в своём Telegram сообщил, что против возобновления чемпионата выступило 10 команд: "Арсенал", "Динамо", "Спартак", "Тамбов", "Уфа", "Ахмат", "Рубин", "Урал", "Крылья Советов" и "Оренбург". Также Арустамян написал, что в кулуарах есть идея зафиксировать таблицу по итогам первого круга.
Большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон
РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
"Локомотив" поддержал решение о досрочном завершении сезона
Московский "Локомотив" выступает за досрочное завершение текущего сезона РПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК Локомотив
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