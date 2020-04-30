- Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесён, и должна быть компенсация этого ущерба.
Я, вообще, не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая "важная" новость попала в прессу, — приводит слова телеведущей Газета.ру.
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель ведущей Виталий Соловчук.
В суде Ушакова рассказала, что утром, выйдя с работы к своему автомобилю, увидела разбитое стекло на передней двери и кровь в салоне. За все это время ущерб, нанесенный ее автомобилю, никто не возместил.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат, Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.
Ушакова объяснила иск к Кокорину и Мамаеву
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск к нападающему "Сочи" Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву.
Фото: АиФ
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