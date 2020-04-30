Черданцев: если не доигрывать РПЛ, таблица после первого круга представляется более объективной

1/2Если не доигрывать ЧР, таблица после первого круга представляется со спортивной точки зрения более объективной оценкой выступления команд в сезоне. Смысл турнира - сыграть каждому с каждым (!) причём сколько именно раз не столь принципиально. В 76-м году сыграли по одному разу— Cherdantsev (@cherdantsev) April 30, 2020
2/2 В данный момент положение команд в таблице обусловлено календарём, естественно у кого-то он был легче, у кого-то сложнее. Поэтому из двух таблиц (первый круг или текущая) я бы выбрал 3ю-доиграть. Во многих регионах ситуация с вирусом не критическая. Через месяц те более.— Cherdantsev (@cherdantsev) April 30, 2020
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из-за распространения коронавируса. РПЛ не возобновится ранее, чем 31 мая.
В России общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 106 тысяч. 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерло.
После первого круга команды располагались следующим образом: 1. "Зенит" (33 очка), 2. "Ростов" (30), 3. "Локомотив" (30), 4. "Краснодар" (29), 5. ЦСКА (27), 6. "Арсенал" (19).