— В Европе футбол возобновится раньше, чем у нас. Там в футбол, по моим подсчетам, начнут играть в середине — конце мая. В России, даст Бог, в середине, а то и конце июня, поскольку на подготовку футболистов тоже уйдет время.
Думаю, в конце июня болельщиков не пустят на стадионы. Не больше 50—100 человек. О полных чашах стадионов можно забыть до осени.
Когда над вирусом будет одержана окончательная победа? Когда проведут поголовную вакцинацию населения, а это нескоро, — рассказал Васильков в интервью RT на русском.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Сообщалось, что возобновление сезона может состояться 21 или 28 июня. Решение о приостановке было принято в связи с распространением коронавируса в стране.
За последние сутки у 7 099 граждан Российской Федерации был выявлен коронавирус. Общее количество подтвержденных случаев заболевания — 106 498. 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерло.
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, также приостановлены. В Бельгии, Голландии и Франции сезоны закончены досрочно.
Экс-врач "Спартака": думаю, в конце июня болельщиков не пустят на стадионы. О полных чашах можно забыть до осени
Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.
Фото: "СЭ"
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