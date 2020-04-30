— Там нет никакого карантина, и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днем. Не знаю, чем там все закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придется на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда, — рассказал Васильков в интервью RT на русском.
На сегодняшний день в Республике Беларусь общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 13 181. 2072 человека выздоровело, 84 — умерло.
Чемпионат Белоруссии по футболу - единственный из европейских, который не был прерван.
Васильков — о коронавирусе в Белоруссии: скорее всего, им придется на коленях просить о помощи
Экс-врач "Спартака" Юрий Васильков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!