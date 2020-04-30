— Один из агентов предложил мне встретиться с Анчелотти, поговорил о российском футболе, в том числе и о "Локомотиве". Мог ли он возглавить "Локо"? Не мог, при всей нашей любви к "Локомотиву" и РПЛ, Карло Анчелотти — немного другой уровень. Таких тренеров, как он, сейчас двое: Клопп, Моуринью. Какие шансы, что Моуринью будет тренировать "Локомотив"? — рассказал Геркус в интервью журналисту Сергею Егорову.
47-летний Геркус был генеральным директором "Локомотива" с лета 2016 по декабрь 2018 года.
60-летний Карло Анчелотти в данный момент возглавляет "Эвертон".
52-летний Клопп тренирует "Ливерпуль".
57-летний Моуринью — наставник "Тоттенхэма".
Геркус рассказал, мог ли Анчелотти возглавить "Локомотив"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус вспомнил эпизод общения с тренером Карло Анчелотти.
Фото: Getty Images
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