— Я призываю общественность и моих коллег дать шанс "Торпедо" и "Чертаново" поучаствовать в РПЛ. Я предлагаю расширить лигу до 20 команд, потому что "Ротор" и "Химки" — достойные клубы, и по спортивному принципу имеют право участвовать в премьер-лиге.
Но также я не отказываюсь от идеи провести мини-турнир за право повышения в классе. Я надеюсь, что на уровне исполкома РФС пройдет расширенное совещание по этому вопросу, — рассказал Анохин в интервью "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что чемпионат в ФНЛ может быть завершен досрочно. Тогда в РПЛ поднимутся "Ротор" и "Химки", а "Чертаново" и "Торпедо", занимающие места в зоне плей-офф повышения, останутся в ФНЛ.
Анохин: предлагаю расширить РПЛ до 20 команд, дав шанс "Торпедо" и "Чертаново"
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин предложил дать возможность выступления в РПЛ "Чертаново" и "Торпедо".
Фото: "Известия"
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