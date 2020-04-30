"Зенит" в течение месяца будет доставлять еду бездомным людям

#ВместеПобедим: клуб поддержит благотворительную организацию «Ночлежка» ??



С 30 апреля и ежедневно в течение месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр помощи бездомным.https://t.co/kygxweyOLf pic.twitter.com/tthWu31P6B