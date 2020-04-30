"Зенит" в течение месяца будет доставлять еду бездомным людям

Петербургский клуб будет доставлять по 200 сэндвичей в центр "Ночлежка".
"Ночлежка" и "Зенит" уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям. Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру. Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка", — сказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
#ВместеПобедим: клуб поддержит благотворительную организацию «Ночлежка» ??— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 30, 2020
С 30 апреля и ежедневно в течение месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр помощи бездомным.https://t.co/kygxweyOLf pic.twitter.com/tthWu31P6B
Вчера "Зенит" заявил, что будет ежедневно доставлять обеды для медперсонала Боткинской больницы.