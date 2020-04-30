В пресс-службе РФС сообщили, что исполком 15 мая обсудит возобновление чемпионата России.
"Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже", - сказали в РФС Sport24.
Напомним, нынешний сезон Премьер-лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее была информация, что РПЛ может возобновиться 21 или 28 июня. При этом РПЛ будет расширена до 18 клубов, если сезон-2019/20 не будет доигран.
Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая
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