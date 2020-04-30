"Вася больше прав, чем его оппонент". Орлов - о конфликте Уткина с Соловьевым

"Такие ситуации, как конфликт Уткина и Соловьёва, работают на раскол и развал общества. Особенно когда речь идёт о людях одного кооператива. Я отдаю Уткину предпочтение по всем направлениям, потому что он во многом прав. Вася больше прав, чем его оппонент", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
Напомним, Соловьев ранее предложил Уткину "озираться по сторонам". Уткин в ответ поинтересовался у Соловьева, почему он ходит по улице с охранниками.
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал конфликт блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьевым.
Фото: ФК "Зенит"
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